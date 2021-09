Michelle Hunziker, bellissima a letto: il suo ultimo VIDEO è esilarante

Michelle Hunziker, la svizzera più amata dagli italiani, nel suo ultimo video è bellissima: adagiata a letto, fa sognare.

Quest’estate ci ha fatto sognare Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera più amata in Italia infatti con i suoi post è come se ci avesse portato in vacanza con lei. Luoghi mozzafiato, ma soprattutto la sua presenza che non passa affatto inosservata. Protagonista altresì di numerosi shooting fotografici per le riviste più glamour, i fans di Michelle attendono con trepidazione ogni nuovo scatto e omaggiarla con teneri pensieri.

Ha fatto molto parlare di recente il suo cambio look: il taglio corto dopo 25 anni di chioma lunga ha scatenato i fans della bellissima conduttrice che si sono complimentati per il risultato finale.

Michelle, il suo VIDEO a letto è bollente (in perfetto stile Hunziker)

Sempre social Michelle, ogni colpo si rivela un successo. Qual è il suo segreto? La simpatia, l’autoironia e la bellezza. Quasi 40 mila like il suo ultimo video nel quale possiamo ammirare l’outfit casual composto da shorts azzurri a vita alta e top smanicato bianco. In questo video attenzione, ci sono due Michelle!! Avete visto bene.

La prima infatti in piedi che elenca alla figlia – interpretata da lei stessa – le cose da fare nell’arco della giornata. La gag, che ha fatto molto sorridere, in realtà è un tributo alla mamma: “Questa mattina ho ripensato a tutte le volte che mia madre mi svegliava bombardandomi di informazioni e di cose da fare…ma io alla fine questo era quello che capivo!!”.

Ovviamente tra i tanti complimenti, non mancano i riferimenti al nuovo look: “Michelle, questo taglio di capelli ti ha tolto 10 anni in meno.sembri una ragazzina😍😍😍”, in effetti la freschezza di Michelle esce in maniera ancora più evidente.

E mentre sotto i suoi ultimi post si continua a parlare dei suoi capelli, in realtà quello che si vede è una donna che ha deciso di rivoluzionare la sua vita. E’ partita dai capelli, ne vedremo sicuramente delle belle.