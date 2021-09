Milly Carlucci è una donna dalle mille qualità, oltre ad essere una conduttrice sa anche dare consigli ai suoi lettori che la seguono su Intimità

Manca sempre meno alla nuova stagione di “Ballando con le stelle” e Milly Carlucci è pronta ad accogliere il pubblico e il cast a braccia aperte. Da anni, ormai, gli studi dove va in onda il programma sono diventati la sua seconda casa e la giuria la sua seconda famiglia.

Gli autori puntano tutto su di lei che ogni anno sorprende i telespettatori con tante novità. Nell’attesa di rivederla in televisione, scopriamo cosa ha risposto ad una delle sue lettrici della rubrica sulla rivista Intimità.

GUARDA QUI>>“Come mi guardi tu nessuna…” Diletta Leotta, lo sguardo sensuale: è una dea di bellezza – FOTO

Milly Carlucci, l’amaro sfogo della conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

GUARDA QUI>>“E’ stato bellissimo” Levante lo ha fatto davvero, che bomba – FOTO

La conduttrice, noto volto della Rai è anche impegnata con la sua rubrica sulla rivista Intimità, dove non perde occasione di dare consigli ai lettori che ogni settimana le scrivono.

Proprio in questi giorni, Milly Carlucci si è lasciata andare dopo aver letto la storia di una fan. Stiamo parlando di una ragazza di trentacinque anni che ha sofferto di problemi di salute ed è stata lasciata dal fidanzato che non è riuscito ad accettare la triste notizia.

“Questa cosa non mi sorprende per niente. Per stare accanto a una persona che soffre bisogna avere coraggio. Forse non parlerei neppure di vigliaccheria, ma di incapacità” Ha affermato la conduttrice. E poi ha consigliato alla lettrice di riacquisire il rapporto con il suo ex solo come amico.

Secondo la padrona di casa di “Ballando con le stelle” avere coraggio nella vita è tutto. Solo così le persone possono riuscire ad affrontare le prove più dure e le tante difficoltà che si presentano nel corso della propria esistenza.

Milly Carlucci è un vulcano di idee, attenta agli interessi dei suoi fan e sempre vicina a loro. E’ per questo e tanto altro che il pubblico la adora, la ammira e la segue con fiducia e passione.