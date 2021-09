Nicole Minetti, magnifica, sensuale e travolgente fa piazza pulita su Instagram. Il suo scatto da 10 e lode fa strage di cuori.

La bellissima Nicole Minetti è un personaggio che ha fatto e che fa molto discutere, dopo essersi diplomata a Rimini si è trasferita a Milano iniziando a lavorare come igienista dentale. Dopo alcuni provini tra il 2007 ed il 2008 è entrata a far parte della televisione con il programma “Scorie” per poi essere protagonista di altri fortunati show.

Nel 2010 decide di entrare in politica e si candida alle Regionali della Lombardia come consigliere di Formigoni, la sua candidatura fu voluta fortemente da Silvio Berlusconi, patron di Forza Italia. Sempre nello stesso anno Berlusconi le chiede di essere tutrice legale dell’allora minorenne Ruby e fu così che la Minetti venne coinvolta nello scaldalo Olgettine, dove è stata processata per prostituzione. Fu condannata dalla Cassazione nel 2019 a scontare una pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione.

Dopo questa spiacevole avventura Nicole uscì di scena e si ritirò a vita privata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Veronica Gentili, sguardo malizioso e sorriso accattivante. L’appuntamento manda fuori di testa – FOTO

Nicole sfoggia un lato b da capogiro, la perfezione esiste

PER VEDERE NICOLE MINETTI VAI SU SUCCESSIVO