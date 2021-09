“Sei una favola ma…” Nina Moric shorts che fanno saltare il banco – FOTO

Nina Moric fa sognare i suoi fan con le sue ultime foto su Instagram. Shorts cortissimi e delle gambe così lunghe che fanno impazzire

Nina Moric vive oggi un periodo sereno della sua vita e si vede. Per lei il filo indissolubile che la lega a Fabrizio Corona, suo ex marito e padre di suo figlio Carlos.

Oggi è l’ex re dei paparazzi a ringraziare la Moric per avergli regalato “la cosa più bella” della sua vita, Carlos appunto, ma anche per “avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo”, ha detto Corona in una lunga dedica, sulle pagine di Chi, alla sua ex moglie con la quale oggi è in ottimi rapporti.

Nina Moric, gambe lunghissime che fanno sognare

