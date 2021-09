Nunzia De Girolamo, il pareo è cortissimo e la FOTO ti manda al manicomio

Nunzia De Girolamo ha condiviso nelle sue Instagram stories una foto di fine estate mentre è al mare e indossa un pareo cortissimo per la gioia dei follower

La conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo è una gioia per tutti i suoi follower quando condivide foto e video sui social. Oltre a essere molto bella è anche simpatica e autoironica, elemento che non guasta mai in una persona.

La bella 45enne di Benevento ha pubblicato nelle sue stories di Instagram una foto distesa sulla spiaggia con un pareo molto corto.

Nunzia De Girolamo, la foto con il pareo verde cortissimo

