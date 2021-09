Tra i protagonisti dell’evento all’Arena di Verona, Paola Di Benedetto ha festeggiato la serata insieme a una persona inaspettata. La foto pubblicata ha scatenato la reazione del web

È avvenuto sul palco dell’Arena di Verona il debutto come conduttrice di Paola Di Benedetto che da diverso tempo collabora con RTL 102.5. La radio ha organizzato l’evento “Power Hits Estate 2021” al quale hanno partecipato alcuni principali artisti italiani con i singoli che hanno infiammato la stagione estiva. Una serata emozionante per la giovane che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo.

La coppia si riunisce e i fan si scatenano: la FOTO che ha acceso il web

“È stata una notte straordinaria, mai avrei pensato di debuttare come conduttrice in uno scenario come questo“, scrive emozionata Paola Di Benedetto su Instagram. “Spero di non avervi deluso e spero soprattutto che vi siate goduti lo spettacolo“, queste le sue parole accompagnate da alcuni scatti della serata.

Una grande opportunità per lei che dopo la vittoria nella quar,ta edizione del Grande Fratello Vip ha mosso i primi passi all’interno del mondo televisivo e radiofonico. Spigliata e determinata, la giovane è stata spesso anche al centro del gossip per la sua storia d’amore con il cantante Federico Rossi.

Dopo anni di alti e bassi la coppia si è lasciata ufficialmente alcuni mesi fa ma entrambi hanno più volte affermato come si sia trattata di una scelta condivisa. “Siamo sempre stati complici indipendentemente dall’essere fidanzati, siamo in ottimi rapporti“, aveva dichiarato l’artista di recente.

A dimostrazione che non fossero solo parole proprio Paola Di Benedetto ha pubblicato alcune foto del post serata. Al suo fianco è apparso proprio Federico Rossi che si è esibito nel corso dell’evento. “Brindiamo a questa bella serata” ha scritto condividendo un selfie dei due seduti al tavolo insieme.

La foto, neanche a dirlo, ha scatenato l’entusiasmo dei fan e di chi ha sempre seguito la loro storia. Escluso però, per il momento, un ritorno di fiamma. Paola e Federico sembrano essere stati in grado di mantenere uno splendido rapporto anche dopo la rottura.

Solo qualche giorno fa proprio la conduttrice aveva specificato su Instagram di essere single e di non avere nessuna storia “segreta”, come avevano riportato invece alcuni magazine.