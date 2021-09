Rai, Mara Venier affiancata da un collega inaspettato: chi è

Due volti molto noti della televisione italiana stanno per tornare in seconda serata sulla Rai con un evento molto interessante, di cosa si tratta

La nuova stagione televisiva è alle porte, i palinsesti sono ormai pronti da un po’ e ogni rete ha scelto chi saranno i volti che accompagneranno i telespettatori in questo anno che sta per arrivare.

E’ questione di giorni e tutti torneranno alla vita di sempre. Tra questi c’è Mara Venier, già a lavoro per regalare al pubblico grandi sorprese con “Domenica In”.

Rai, Mara Venier e il nuovo collega: chi è ?

Svelato il nome di chi terrà compagnia a Mara Venier ad un evento speciale. Stiamo parlando di Alberto Matano, il conduttore di “La vita in diretta” che, oltre ad essere confermato per la prossima edizione, è pronto anche per grandi novità.

Insieme alla zia Mara torneranno sul palco a presentare il “Premio Agnes 2021”, l’appuntamento che ogni anno rappresenta uno dei premi più ambiti per il mondo giornalistico.

La manifestazione sarà in diretta-differita e avrà luogo sabato 11 settembre su Rai1, in seconda serata dopo lo speciale per l’attentato alle Torri Gemelle condotto da Monica Maggioni.

L’evento si svolgerà a Napoli. La Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e la Confindustria ha promosso la manifestazione e tra i presenti ci saranno alcune delle firme più importanti d’Italia.

La coppia Venier e Matano torna così ad emozionare il pubblico per il secondo anno consecutivo. Infatti, i due anche lo scorso anno hanno presentato il premio ma in modalità diverse. L’evento era stato mandato in onda il 5 dicembre dallo studio di “Domenica In” a causa del Covid-19.

Non ci resta che attendere la data scelta per l’evento e scoprire insieme tutti i particolari e le sorprese riservate al pubblico e agli ospiti premiati. Sarà una serata unica, all’insegna del talento e della grandiosità.