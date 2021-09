Un’altra soddisfazione per Sangiovanni che raggiunge un incredibile traguardo: nessun ex allievo di Amici prima di lui era riuscito nell’impresa

Continua la scalata di Sangiovanni che, sebbene avesse ottenuto un notevole riscontro già all’interno della scuola di Amici, ha davvero sbaragliato la concorrenza una volta messo piede fuori dal talent. Tra gli artisti dell’estate, i suoi singoli e il suo EP di debutto hanno venduto più di un milione di copie e le date dei suoi concerti sono tutte esaurite. Il giovane stenta a credere di star vivendo un sogno simile e non perde occasione per ringraziare dei riconoscimenti ricevuti. Lo ha fatto anche questa volta.

Un disco di platino davvero speciale: Sangiovanni da record

Il cantautore è attualmente impegnato con le date del suo tour estivo che lo ha portato per la prima volta a esibirsi fuori dal Paese. Sangiovanni sta ottenendo un notevole successo anche in Svizzera dove ha tenuto il suo primo concerto estero.

“È stata una super serata, la mia prima fuori dall’Italia. Grazie per tutto il vostro amore e calore”, ha scritto al termine dell’evento durante il quale ha ricevuto una sorpresa speciale.

Il giovane era già riuscito nell’impresa di ottenere il disco d’oro in Svizzera, per il suo singolo “Malibù“. Da allora i numeri non hanno fatto altro che crescere e il brano è stato certificato platino. Mai nessun artista uscito da Amici è stato in grado di raggiungere questo traguardo e per Sangiovanni si tratta di una soddisfazione unica. Il premio gli è stato consegnato proprio sul palco nel corso del suo concerto.

Nel frattempo in Italia “Malibù” è attualmente uno dei brani di maggior successo con all’attivo ben sei dischi di platino. Un record eccezionale per lui che ha rilasciato anche una versione remix del singolo, in collaborazione con il cantante americano Trevor Daniel. Un inizio di carriera davvero promettente.

Ora il cantautore è attualmente impegnato con il suo tour estivo, al quale seguiranno nuove date nell’inverno del 2022. Ma Sangiovanni continua anche a scrivere e a lavorare su nuova musica che i suoi fan fremono dalla voglia di ascoltare.