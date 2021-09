L’attrice e conduttrice napoletana ha pubblicato uno scatto dove mostra il suo sorriso migliore. Un momento molto importante per lei.

Serena Rossi è sbarcata in laguna per la ’78esima edizione del ‘Festival del Cinema di Venezia’.

La bella partenopea è un’attrice e una conduttrice ormai di successo che ha conquistato il pubblico grazie al suo talento e alla sua solarità.

Serena è stata chiamata ad inaugurare, il primo settembre, la settantottesima Mostra del Cinema.

Dunque, madrina di questa edizione, è sbarcata un giorno prima al Lido con un completo bianco elegantissimo.

“Torno a Venezia dopo essere stata in Concorso con ‘Ammore e Malavita’ dei Manetti Bros. Ricordo quell’emozione, ma la cerimonia di apertura sarà altro, sarà più potente“, ha dichiarato.

“Sarò me stessa, come sempre. È inutile fare paragoni: ogni Mostra è a sé, ogni edizione respira l’aria del suo tempo, com’è giusto che sia, e questo tempo è così, in bilico tra la ripresa e un contesto drammatico che sembra non darci tregua“, ha poi aggiunto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Da svenimento immediato”, Elisa Isoardi, solo la maglia e il reggiseno no. Lato A strepitoso – FOTO

L’eleganza e il fascino di una madrina d’eccezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

In questo post ha voluto pubblicare lo scatto simbolico che ha rappresentato il suo arrivo a Venezia.

Sfoggia una giacca bianca e il suo sorriso migliore. Il suo look è firmato Giorgio Armani Privé. Nel post allega la didascalia: “Eccomi Venezia78 sono pronta“.

Inutile dire che i suoi numerosissimi followers le hanno dedicato centinaia di messaggi di apprezzamento e in poche ore ha collezionato 25mila like.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Pregiata e vellutata”, Laura D’Amore un davanti stratosferico, curve in primo piano e la mano galeotta… Le vertigini – FOTO

Un momento d’oro per la moglie di Davide Devenuto sia dal punto di vista professionale che per quanto riguarda la sua vita privata, consacrata con la nascita di suo figlio Diego.