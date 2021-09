La madrina di Venezia 2011, Vittoria Puccini, diviene protagonista di un geniale progetto dagli emozionanti risvolti: “io sono in lacrime”.

L’attrice fiorentina classe 1981, nonché ex madrina della 68esima “Mostra del Cinema di Venezia” ed indimenticabile mamma in “18 Regali”, Vittoria Puccini, è pronta a lasciarsi andare in una nuova e disarmante avventura cinematografica.

Mentre la corrente edizione del Festival si accinge ad aprire le sue porte ai trepidanti invitati provenienti da ogni parte del globo, Vittoria si affermerà invece come una delle principali protagoniste di un progetto definito dal pubblico, a sole poche ore dal suo debutto sulle scene, come un “geniale capolavoro“.

Leggi anche —>>> “Intensa ed emozionante” Alice Pagani: la diva è portavoce di bellezza a 360° – VIDEO

Vittoria Puccini, protagonista di una geniale capolavoro: “io sono in lacrime” il VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

Potrebbe interessarti anche —>>> Incomincia il Festival di Venezia 2021, vediamo le celebrità già approdate

“All Star”. E’ questo il titolo del nuovo cortometraggio, simbolo della nuova campagna dedicata alla riapertura ufficiale delle sale cinematografiche della penisola in piena sicurezza. Difatti, già dal 6 agosto, dopo la conferma voluta dal governo riguardo all’obbligo di essere in possesso del Green Pass per accedere in sala, il volere del Ministero della Cultura “in collaborazione con ANICA, ANEC e Cinecittà” ha finalmente ampliato ancor di più il suo invito a “tornare in sala“.

Tra gli attori che hanno preso parte al progetto, e figurati in avamposti del tutto particolari, a cui il loro ruolo principale ambisce ad essere amabili e premurosi tutori della settimana arte, vi saranno, per ordine di apparizione: Edoardo Leo, Alessandro Siani, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Elio Germano, Anna Foglietta, Pierfrancesco Favino, Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Giulia Michelini, Sara Serraiocco, Michele Placido, Toni Servillo, e molti altri. “Sarà un grande anno di Cinema Italiano“. Annuncia la storica prima attrice del celebre dramma “Elisa di Rivombrosa” in didascalia alla sua ultima pubblicazione su Instagram. Non dimenticando di sottolineare come tale corto, che vede gli attori in varie vesti di collaboratori e ospiti in sala, sia stato scritto e diretto da Vincenzo Alfieri e Federico Mauro.

“Io sono in LACRIME, avete fatto un capolavoro!!!”, scriverà infine un fan di risposta all’esordio del cortometraggio. “Siete tornati e noi non vediamo l’ora di rivedervi tutti“.