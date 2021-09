“Un Posto al Sole” anticipazioni 3 settembre: brutto colpo per Serena

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Serena Cirillo e sua figlia ritornano a Napoli dopo le vacanze, e la donna riceve una brutta sorpresa

Samuel è davvero disperato. L’aiutante chef del Vulcano non ha vissuto un periodo facile a causa di quanto accaduto con Speranza. Si era davvero innamorato di lei e non era stato facile decidere di mettersi in gioco, ma alla fine lo aveva fatto, convinto che sarebbe riuscito a fare breccia nel suo cuore. Così non è stato, perché lei era ancora innamorata di Vittorio. Il ragazzo si confida con Guido e inizia a pensare davvero di non avere nessuno e che anche Silvia al Vulcano abbia intenzione di licenziarlo.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Serena è tornata dalle vacanze con Irene e si è ritrovata una brutta sorpresa a Napoli. Viviana è rientrata nella vita di Filippo, questa volta per essere assunta ai Cantieri ancora una volta. Serena è convinta che sia stato suo suocero a prendere questa decisione e in un primo momento se la prende con lui, ma poi scopre una cosa devastante e anche piuttosto inaspettata: è stato Filippo a volerla di nuovo al lavoro, dopo tutto quello che è successo tra di loro. L’idea che il suo ex marito possa innamorarsi di un’altra donna semplicemente la annienta: dopo la notizia dell’amnesia, questa è l’ultima cosa di cui ha bisogno. Soprattutto ora che sta per arrivare un’altra bambina.

Intanto Susanna è ancora in coma, e la sua aggressione oltre ad aver rovinato la vita a lei, potrebbe rovinarla anche allo stesso Niko. Quello che è accaduto potrebbe avere non poche conseguenze su di lui.