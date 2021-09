Wanda Icardi e la sorella si sfidano, gara a chi è più sexy – FOTO

La bella Wanda Nara ha condiviso una foto insieme alla sorella di spalle, è sfida tra le due a chi è la più sexy

Wanda Nara ha condiviso una foto insieme alla sorella, le due appaiono in un camerino di spalle con gli stessi jeans indosso. Sono entrambe bellissima, è gara tra chi è la più sexy delle due. Wanda scrive:”2×1″. I commenti sono tantissimi e tutti a complimentarsi per la bellezza delle due sorella Nara. “Bellissime”, “Wanda 100 volte”.

Wanda Nara ha terminato le vacanze e torna a Parigi

Finite le vacanza di lusso per Wanda Nara e Mauro Icardi, i due sono tornati a Parigi e i bambini hanno cominciato la scuola oggi. Icardi torna a giocare a calcio e Wanda si divide tra vita da mamma e imprenditrice del suo marchio di make up. La bella Nara ha trascorso del tempo a Como dove hanno una casa prima di rientrare a Parigi. La Nara non è riuscita nell’intento di far tornare il suo Mauro all’Inter almeno per il momento. Di questo a lei dispiace molto, ci teneva tanto a tornare a Milano.

Ha infatti scritto una frase mirata mentre prendeva il jet per tornare a Parigi, che non lascia dubbi. “La calma è la virtù dei forti, ciao Milano”. Il suo è un saluto e non un addio, non rinuncia prima o poi tornerà nella sua amata Milano lei lo sa. Certo non le dispiace la vita che fa a Parigi ma Milano è ricca di opportunità anche per lei e non solo per il marito. Al momento quindi ha subito una sconfitta ma lei non demorde. Il marito pare invece stare bene al Paris Saint Germain. L’estate per Wanda è stata infinita e bellissima, tra Capri, Como, Africa e Argentina ha vissuto momenti unici.

Recentemente sono anche stati a Disneyland e c’era anche Mauro che sembrava molto felice di trascorrere del tempo con la moglie e alcuni amici. Insomma staremo a vedere se la famiglia Icardi tornerà a Milano oppure se continuerà a vivere nella meravigliosa Parigi, una delle città più romantiche e belle del mondo.