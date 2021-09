Una grande emozione per Aka7even che ha solcato per la prima volta il red carpet del Festival di Venezia: il motivo della sua presenza

Ha preso il via la 78esima Mostra del Cinema di Venezia che ospita come ogni anno anche star internazionali e personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo. Numerosi i debutti di chi ha avuto occasione di presenziare per la prima volta al Festival e tra questi c’è il cantautore Aka7even, tra i protagonisti dell’ultima edizione del talent di Amici. La sua presenza è legata a un cortometraggio presentato alla Mostra.

LEGGI ANCHE -> “Amici”, l’attacco di Alessandra Celentano e la replica che insospettisce il pubblico

Un sogno che si realizza per Aka7even: affidata a lui la colonna sonora

Dopo il successo ottenuto con il singolo estivo “Loca” e il suo omonimo album, per Aka7even è tempo di vivere un’altra grande emozione. Luca Marziano -nome di battesimo dell’artista- si è ritrovato al Festival di Venezia, invitato per aver preso parte al cortometraggio “La regina di cuori“.

La pellicola -disponibile su Raiplay- vede tra i protagonisti Maria Sole Pollio, Cristiano Caccamo e Beatrice Venramin e affronta le problematiche legate alle sfide, spesso pericolose, che vengono lanciate ai giovani sui social media.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sangiovanni è il primo a riuscire in quest’impresa: incredibile soddisfazione

Per la colonna sonora è stato scelto proprio l’ex allievo di Amici che ha così realizzato un sogno. “Sono molto felice” -ha dichiarato in conferenza stampa- “mi sento in dovere di comunicare le mie emozioni e i miei messaggi attraverso i pezzi che scrivo“. Due brani già noti al pubblico faranno da sfondo alle immagini del film, “Mi manchi” e “Black“, che ha avuto l’opportunità di cantare nel corso della presentazione a Venezia.

Debutto sul red carpet per Aka7even che ha scelto di indossare uno smoking nero per l’occasione. Una toccata e fuga per l’artista che ha già dovuto lasciare il Lido e che si prepara alle ultime due date del suo tour estivo.

Nel frattempo il giovane cantautore continua a spianarsi la strada sul mercato discografico e lo fa tastando anche il territorio estero. È stata infatti pubblicata la versione spagnola del brano “Loca” che lo vede affiancarsi al cantante Robledo.

LEGGI ANCHE -> Vasco Rossi, per il cantante arriva un riconoscimento speciale: l’annuncio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Vendramin (@beatricevendramin)

Un periodo ricco di emozioni per Aka7even che può ritenersi pienamente soddisfatto di come le cose si siano evolute per lui grazie all’esperienza nel talent di Maria De Filippi.