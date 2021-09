Alessandro Preziosi ha un nuovo amore con tanto di presentazioni in famiglia

Alessandro Preziosi ha finalmente ritrovato l’amore con lei, essendo stato paparazzato in sua compagnia: scopriamo di chi si tratta

Alessandro Preziosi è di nuovo innamorato e non si nasconde. L’ affascinante interprete di Fabrizio Ristori in “Elisa di Rivombrosa” è stato fotografato dai paparazzi con la sua nuova fiamma al mare, precisamente a Panarea, isola delle Eolie in Sicilia.

I due erano in vacanza insieme alla figlia Elena che l’attore ha avuto con Vittoria Puccini, quindici anni orsono. Tutti e tre sono stati immortalati dalla rivista “Nuovo”.

Alessandro Preziosi, il nome del nuovo amore dell’attore

Preziosi non ha ufficializzato la notizia ma non si tratta solo di rumors dato che le foto parlano chiaro: non ha avuto nessun tipo di problema ad andare in vacanza insieme alla figlia con il suo nuovo amore.

Di si conosce il nome di battesimo, Costanza e che è bionda e slanciata. La donna ha completamente affascinato l’attore di molte fiction televisive di successo e i due già non possono fare a meno l’una dell’altro.

La relazione amorosa tra il bell’Alessandro e Costanza sembra essere iniziata un anno fa, a distanza di molto tempo dall’ultima storia tra lui e la studentessa Greta Carandini. Con quest’ultima sembra sia finita non bene visto che non hanno mantenuto nessun tipo di rapporto.

Sempre molto restio a parlare dell’aspetto privato della sua vita, Preziosi magari presto ufficializzerà la notizia della liason ma per ora si gode il sole di Panarea insieme al suo nuovo amore e sua figlia Elena.

Presto il 48enne di Napoli tornerà al lavoro con nuovi impegni cinematografici e televisivi. Si vociferava che avrebbe fatto parte del cast del remake di Sandokan ma poi il suo staff ha subito smentito l’ indiscrezione.

Alessandro Preziosi è stato impegnato negli ultimi tempi con uno spettacolo a teatro che ha riscosso molto successo tra pubblico e critica.