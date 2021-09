Annalisa, la più seducente all’Arena di Verona: mai vista così – FOTO

Annalisa conquista l’Arena di Verona e infiamma il web. L’outfit per l’evento di RTL è il più esplosivo di sempre, sensualità allo stato pura: irresistibile

Potente e trascinante talento, ipnotica espressività, bellezza ammaliante: Annalisa riassume nella sua identità artistica tutte le qualità di una pop star destinata a lasciare il segno. Il percorso della cantante si svolge ad “Amici“, dove ha la possibilità di mostrare le sue capacità attraverso le prime esibizioni televisive, che diventeranno presto ordinarietà.

Ottiene il secondo posto, ma la crescita del suo successo non si è mai arrestata, ottimizzando risultati clamorosi. Solo nel corso del 2021 ha partecipato alla 71º Festival di Sanremo con il brano “Dieci“, settimo classificato, e ha ridistribuito il suo album nella nuova versione “Nuda10”, che contiene anche il singolo del momento.

In collaborazione con Federico Rossi, “Movimento Lento” è una delle hit più ascoltate di questa estate, certificata disco di platino dalla FIMI. La coppia più esplosiva di questa stagione musicale si è esibita all’Arena di Verona per l’attesissimo evento di RTL 102.5, il Power Hits Estate 2021, sfidando gli artisti che hanno scalato le classifiche radiofoniche. Annalisa ha sedotto il pubblico con la sua bellezza magnetica, sfoggiando l’outfit più sexy mai indossato: strepitosa.

Annalisa, la coppia dell’estate: complicità palpabile

Il feeling musicale dimostrato da Federico Rossi e Annalisa nel loro singolo estivo “Movimento Lento” è stato tale da insinuare la speranza nei fan di qualche sentimento nascosto. Anche all’Arena di Verona, per l’evento RTL Power Hits, hanno incantato il pubblico con la loro complicità, palpabile ed evidente. La perplessità dei loro ascoltatori fonda le radici nell’indiscutibile fascino di Annalisa, quanto mai magnetico nel corso della loro esibizione.

Impossibile non cadere vittima della seduzione, soprattutto per quanto riguarda la scelta dell’outfit per il concerto più atteso di questa estate. Miniabito nero monospalla con cut out iper sensuali, stivali alti sopra il ginocchio, smokey eyes per il make up, ed il gioco è fatto: la bellezza di una diva irresistibile.

Affiatati e impeccabili, hanno eseguito con audacia il loro singolo, che continua a triplicare gli ascolti.