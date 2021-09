Incidente in moto sulla statale: ragazzo di 25 anni perde la vita

Un ragazzo di 25 anni è morto nella serata di ieri in un drammatico incidente avvenuto sulla lungo la statale 90 ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

In un tragico incidente stradale, un ragazzo di soli 25 anni ha perso la vita. Il dramma si è consumato nella serata di ieri sulla strada statale 90 nel territorio di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La vittima era alla guida sua moto che, per cause ancora da determinare, si è schiantata contro una vettura sulla quale viaggiavano due donne. Inutili i soccorsi da parte del personale medico del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri.

Avellino, drammatico incidente sulla strada statale 90: ragazzo di 25 anni perde la vita

Aveva solo 25 anni, Roberto Alborelli, il giovane rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 2 settembre, lungo la statale 90 ad Ariano Irpino, comune nella provincia di Avellino.

Il ragazzo, secondo quanto riportano fonti locali e la redazione di Leggo, stava viaggiando alla guida della sua moto che improvvisamente si è scontrata con un’auto, una Volkswagen Golf su cui si trovavano due donne. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al giovane centauro.

Leggi anche —> Scontro tra moto e furgoncino: morto un 59enne

Sul luogo dello scontro è arrivata l’equipe medica del 118 che ha trasportato d’urgenza il 25enne in ospedale. Purtroppo, qui i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nel sinistro. In ospedale sono state trasportate anche le due donne, in stato di shock, che viaggiavano sulla vettura coinvolta.

Leggi anche —> Spaventoso scontro tra cinque veicoli: morta una donna, gravissima la figlia

Oltre ai soccorsi, scrivono i colleghi di Leggo, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che hanno provveduto ai rilievi di legge. Al vaglio dei militari dell’Arma la dinamica dello scontro ed eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Roberto Alborelli ha gettato nello sconforto e nel dolore l’intera comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia della vittima apparsi sui social network nelle scorse ore.