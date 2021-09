Barbara D’Urso: ennesimo duro colpo incassato. La decisione da digerire

Barbara D’Urso. La presentatrice partenopea si è vista ridimensionare i suoi impegni a Mediaset. Ha dovuto subire un nuovo intervento dai piani alti

Pillole amare da mandare giù per la presentatrice Barbara D’Urso. Il volto noto delle reti Mediaset ha subito una drastica sforbiciata a quelli che erano i suoi impegni lavorativi sul piccolo schermo.

A causa del drastico calo di ascolti, la dirigenza delle reti del Biscione ha deciso di cancellare in via definitiva ben due dei programmi di cui era al timone. Stiamo parlando di “Live – Non è la d’Urso” e “Domenica Live”. Quest’ultimo verrà sostituito dal reboot del format degli anni ’90 “Scene da un matrimonio” (questa volta guidato da Anna Tatangelo, in “prestito” alla televisione) e immediatamente dopo da “Verissimo”, il talk show di Silvia Toffanin, che si sposta dal sabato alla domenica pomeriggio.

Non è l’unico colpo inferto a Barbara D’Urso. Quale altra decisione è stata presa?

LEGGI ANCHE -> Programmi 2021-2022, Rai e Mediaset: inizio, durata e tutte le novità

Barbara D’Urso: ancora una dura prova d’affrontare per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Dopo un’estate di vacanza trascorsa per ricaricare le batterie, è tempo di tornare a lavoro. La stagione televisiva 2021/’22 è alle porte. Anche Barbara D’Urso si prepara al suo rientro. Sarà unicamente impegnata negli studi di “Pomeriggio Cinque”, ridimensionando la sua presenza sulla scena.

Da lunedì 6 settembre sarà in onda alle ore 17,35. Ciò che fa discutere maggiormente è proprio l’orario di apertura del programma. Fino all’anno scorso, infatti, iniziava alle 17.15, per concludersi intorno alle 18,45.

Se il termine è rimasto invariato, si può perfettamente notare come, invece, la durata della trasmissione sia nettamente diminuita. Il diverso orario d’inizio decurta di ben 20 minuti il corso di “Pomeriggio Cinque” che passa da 90 minuti in video a 70.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Ballando con le stelle”, nel cast un super nome: tutti lo volevano

Ulteriore colpo da digerire per la conduttrice partenopea che, però, in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, ha dichiarato che si sta lavorando per affidarle un programma in prima serata.

Ancora nessuna conferma in tal senso. La dirigenza Mediaset, in occasione della presentazione del nuovo palinsesto, non ha confermato quest’indiscrezione. Siamo in attesa di conoscere le novità.