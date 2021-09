“Beautiful”, anticipazioni puntata 3 settembre: la visita di Donna

Beautiful, anticipazioni 3 settembre: ignara del fatto che Ridge abbia ascoltato la sua conversazione con Bill, Brooke…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Bill fare irruzione a casa di Brooke per dirle che la ama ancora. Lo Spencer ha ricevuto notizia del matrimonio tra Shauna e Ridge ed è pronto a giocare tutte le sue carte. Non sa che Ridge è al piano di sopra e che sta ascoltando la loro conversazione. Il Forrester sente dire alla Logan che una parte di lei amerà per sempre Bill Spencer. Quello che non sente è che, nonostante questo, è proprio lui l’uomo con cui vuole passare il resto della vita. Le cose per i due potrebbero mettersi molto male.

Leggi anche -> “Il Paradiso delle Signore”, quando uscirà la nuova stagione: confermata la data

Beautiful, anticipazioni 3 settembre: Quinn è entusiasta

Leggi anche -> Era Ron Weasley di “Harry Potter”. Oggi ha 33 anni e una figlia – FOTO

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge rimarrà sconvolto da quello che ha appena sentito. Ferito dalle parole dell’ex moglie, il Forrester correrà da Shauna. Nel frattempo la Fulton starà esprimendo a Quinn le sue perplessità: per quanto Ridge possa rimanere deluso da Brooke, alla fine sceglierà sempre lei. Quinn le dirà di avere fiducia. Secondo lei se c’è una persona in grado di mettersi tra Ridge e Brooke quella persona è proprio Bill Spencer.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke riceverà la visita di Donna. La Logan annuncerà alla sorella che lei e Ridge sono tornati insieme. Non sa ancora che Ridge ha origliato la sua conversazione con Bill ed è tornato subito da Shauna. Donna si dimostrerà ovviamente molto felice per la sorella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, venerdì 3 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.