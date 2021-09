Luca Argentero torna a far girare la testa al pubblico femminile che lo segue sui social e non perde occasione di lasciare parole belle per lui

Lo abbiamo conosciuto al “Grande Fratello”, precisamente nella terza edizione dove conquista il terzo posto e suscita scalpore a causa della relazione con Marianella Bargilli.

Il 2003 è stato per Luca Argentero il momento della svolta, la sua bellezza e il suo talento l’hanno portato ad ottenere grandi successi ed oggi dopo ben diciotto anni è uno degli attori più noti.

Luca Argentero, sguardo penetrante e fan in tilt – FOTO

