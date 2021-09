La bellissima ex concorrente del Grande Fratello VIP è in partenza per un viaggio di lavoro: eccola prima del volo…

La splendida presentatrice televisiva causa un infarto a mezza comunity di Instagram, per colpa di una foto bella da togliere il fiato.

Nella didascalia del post, Elisabetta ha scritto: “Ready to fly… time to work”. Che in lingua inglese significa: “Pronta a volare… è ora di lavorare“.

Nell’immagine la Gregoraci posa seduta a gambe aperte su un divano nero: l’espressione della showgirl è molto seria e provocante, i gomiti sono appoggiati sulle cosce, i capelli sono sciolti ed il trucco è piuttosto carico sugli occhi.

L’outfit della meravigliosa ex modella italiana si compone di un completino con pantaloni e maniche lunghe, un paio di scarpe color avorio, molti accessori e due borse (una dello stesso colore delle scarpe e una arancione).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, bellezza stratosferica e sorriso a mille: nuove avventure in arrivo. Cosa sta per accadere – FOTO

Elisabetta Gregoraci, lo sguardo penetrante ti manda K.O: mai vista una cosa simile! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, la posa davanti allo specchio, la gonna è cortissima: infarto assicurato – FOTO

Una cosa è certa: la bellezza dell’ex gieffina è insuperabile!

Questo ultimo post, pubblicato circa quattro ore fa, ha spopolato sul web, ricevendo già più di 26.000 mi piace ed oltre 720 commenti, in cui i fan le augurano un buon viaggio ed un buon lavoro, le fanno tantissimi complimenti e apprezzamenti, le mandano messaggi di stima, supporto e affetto.

Ecco alcuni esempi: “Sei un capolavoro“; “Quanto sei bella! Fai buon viaggio e non vedo l’ora di seguirti nei tuoi prossimi eventi, sono orgogliosa e contenta per te”; “Che stile! Buon viaggio trottolina”; oppure “Ciao bella, spacca tutto come solo tu sai fare”.

Sono stati dunque moltissimi i commenti positivi ricevuti dalla fantastica quarantunenne: l’Italia è pazza di lei!

Non c’è dubbio: il suo fascino e il suo stile non temono rivali!