Cecilia Rodriguez sfoggia un’eleganza monstre nel teatro più affascinante. La regina delle bellezze è pronta ad entrare in azione.

La supermodella, Cecilia Rodriguez ha incantato tutti nel segno di una bellezza panoramica e speciale come poche.

La sorella della più blasonata Belen Rodriguez è reduce dal successo in terra veneziana, in corrispondenza del grande evento che tutti gli amanti dello spettacolo attendevano da tempo. Si tratta della “Mostra del Cinema” di Venezia, che ha messo in campo diversi volti noti della moda e dello spettacolo dei giorni nostri.

Tra questi figurava con un certo orgoglio la splendida e divina immagine femminile di Cecilia, fidanzata di Ignazio Moser. L’ex ciclista su strada ha già programmato diversi progetti a lungo termine con lo sportivo, che si è fatto valere durante l’avventura a “L’Isola dei Famosi 15”.

Durante il reality ha avvertito e non poco la mancanza della sua dolce metà, accorsa in suo supporto nelle battute finali del reality

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Elisa Isoardi ai fornelli, consigli caldi in cucina. Short inguinali e top scollatissimo: “Finalmente” – VIDEO

Cecilia Rodriguez, bellezza che viaggia a “cento nodi” nautici: stratosferica

PER VEDERE LA FOTO DI CECILIA RODRIGUEZ, VAI SU SUCCESSIVO