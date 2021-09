Hai mai pensato a cosa accadrebbe se non ti lavassi per un mese? La risposta ti sorprenderà

Cosa accadrebbe se non ti lavassi per un mese? Ci hai mai pensato? Il nostro corpo è una macchina perfetta che ha bisogno di manutenzione che passa anche da una corretta igiene

La persona che vedete in foto si chiama Amou Haji ed è stato dichiarato l’uomo più sporco del mondo. Da quanto dichiarato, il suo corpo non vede una saponetta dal 1954, oltre 65 anni senza fare una doccia.

É un eremita, vive in solitudine in Iran, nel villaggio di Dezhgah nel distretto Dehram e si conosce molto poco della sua storia personale. Anche il suo nome è fittizio. Amou Haji gli è come viene appellato dalla popolazione locale: nella loro lingua significa “anziano gentile”.

Non bisogna arrivare a questi estremi così devastanti per comprendere le conseguenze di una scarsa igiene. Avete mai pensato a cosa vi potrebbe capitare qualora decideste di fare una pausa da shampoo e bagnoschiuma?

Non lavarsi per un mese: le conseguenze di questa folle scelta

La mattina oppure prima di andare a dormire, dopo un’intensa attività fisica, per trovare un attimo di sollievo e relax: per la maggior parte delle persone fare la doccia o un bagno non è solo una routine quotidiana ma anche un’occasione per rigenerarsi in solitudine.

Cosa accadrebbe se non ti lavassi per un mese? Te lo sei mai chiesto?

La prima e più evidente conseguenza in cui incapperesti è senza dubbio quella di iniziare a emanare un cattivo olezzo già dopo un paio di giorni, odore che diventerà più aspro e insopportabile con il passare del tempo.

Inoltre, si accumulerebbero batteri e cellule morte, fonte di infezioni, con prolifelazione di aree acneiche che provocheranno irritazioni, pruriti, eritemi di ogni genere, in particolare della tua zona inguinale.

Andresti incontro a ipercheratosi, cioè un ispessimento dell’epidermide (calli, eczemi, verruche, cheratosi seborroica, squame eritematose e ruvide, comparsa di papule puntiformi).

Altro grosso guaio che affronteresti è una maggiore vulnerabilità a vari tipi di infezioni: anche solo un taglietto potrebbe avere delle conseguenze spaventose perché saresti più esposto a batteri di ogni sorta.