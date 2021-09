Eleonora Daniele con sua figlia Carlotta è ringiovanita, la piccola è un’emozione continua e la conduttrice impazzisce di gioia

Da tutti conosciuta come uno dei volti più noti della Rai, Eleonora Daniele è la conduttrice di “Storie italiane” che a partire da metà settembre sarà di nuovo in onda ogni mattina con il suo programma.

L’ultima stagione è stata un successone, gli ascolti e lo share hanno toccato numeri esorbitanti e per questo gli autori non hanno esitato a riconfermarla. L’ultimo anno per la presentatrice è stato molto particolare, è diventata mamma della bellissima Carlotta.

Eleonora Daniele si scioglie, la prima parola di sua figlia – FOTO

Carlotta è nata il 25 maggio 2020 e per Eleonora Daniele è stata un’emozione unica. La conduttrice dopo ben sedici anni di fidanzamento, ha coronato prima il sogno del matrimonio e poi quello di diventare mamma.

In diverse interviste ha rivelato di voler donare a sua figlia un fratellino o una sorellina, ma per il momento è solo un pensiero, a Dipiù ha spiegato che entro il 2022 vorrebbe fare il secondo figlio. Inoltre ha affermato: “Ho desiderato tanto Carlotta ed è arrivata quando non pensavo più di poterla avere. Fare un figlio a 43 anni, si sa, non è semplice”.

Intanto, si gode la piccola che ha da poco compiuto un anno e su Gente è appena uscita una sua intervista dove ha affermato: “Quando ha detto mamma il mio cuore è scoppiato”.

La giornalista ha pubblicato la copertina su Instagram dove mostra il sorriso da mamma e sua figlia che cresce giorno dopo giorno. “Meravigliose sempre” commenta qualcuno sotto al post e poi ancora “Troppo bella Carlotta”.

Ora è il momento di tornare a lavoro, Eleonora Daniele non rinuncia alla sua carriera e riesce a conciliare la vita pubblica e privata. Fino ad adesso ha ottenuto quello che voleva, forza e determinazione ripagano sempre.