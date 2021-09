Emma Marrone, nudità al mattino presto ..”devo fare il cambio di stagione..” e tira fuori tutto.. FOTO

Emma Marrone ha deciso di farlo, prende la situazione con grinta e non guarda in faccia a nessuno. Va dritta per la sua strada.

Emma Marrone non si ferma un attimo, affronta ogni situazione con determinazione e grinta, nessuno riesce a domarla, n’è sul palco n’è nella vita. Dopo una vacanza dedita al relax più totale con amici, parenti e forse una nuova fiamma, è ritornata alla base e non c’è un attimo da perdere.

L’abbiamo vista grintosa come sempre imponendosi sui palchi di tutta Italia, dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia da covid-19, la cantante ha voglia di spaccare tutto e lo sta facendo alla grande.

La sua voce rimbomba in piazze e palazzetti e la sua musica continua ad accompagnare la vita di milioni di fan innamorati persi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Nicole Minetti, la prospettiva offre una visione da infarto. Lato b con lode – FOTO

Emma Marrone scopre le gambe, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Michelle Hunziker, sensuale gioca a fare la maestrina sexy. La FOTO che piace ai fan

Emma con il primo calo delle temperature ha deciso di fare il tanto odiato cambio di stagione, “Foto inutile per dirvi che è arrivato il momento di fare il cambio stagione degli armadi. Forza e coraggio”.

Come si fa per un cerotto, la cantante con decisione e tenacia fa il cambio di stagione e lo fa in desabillè, da un enorme specchio riflette le sue gambe nude ed è subito poesia. I fan non ci stanno più nella pelle, per quanto semplice possa essere lo scatto stuzzica la fantasia.

La cantante è seguita su Instagram da 5,1 milioni di follower, negli anni si è guadagnata la stima ed il rispetto di tutti e con loro ha un rapporto davvero particolare. Non nasconde nulla ai suoi amici virtuali, gioia e dolore sono facce della stessa medaglia e da brava influencer cerca di trovare sempre la soluzione a tutto.

I commenti non si contano sotto la sua foto, il web si è scatenato, “Così hai fatto felice i tuoi followers feticisti” commenta spiritoso un fan, “Forza e coraggio che la vita è un passaggio” risponde in modo saggio un altro.