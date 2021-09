Fabio Fulco si scaglia contro l’ex Cristina Chiabotto, “Era immatura..”

L’attore Fabio Fulco accusa l’ex Cristina Chiabotto di essere immatura e racconta i dettaglia sulla loro separazione

A distanza di anni dalla separazione e nonostante entrambi si siano rifatti una vita con altre persone con tanto di figli, Fabio Fulco torna a parlare della storia ex Cristina Chiabotto e ha ancora il dente avvelenato. I due si erano conosciuti a Ballando con le Stelle nel 2005, la loro storia è durata ben 12 anni. Fino a che la Chiabatto ha deciso di lasciarlo e lui si è ritrovato a 48 anni con tutti i progetti di vita insieme andati in fumo.

Fabio Fulco si apre riguardo alla fine della storia con la Chiabotto

L’attore ha spiegato più volte quando abbia sofferto per la fine della storia d’amore durata 12 anni con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Lui aveva progetti di vita insieme, sognava una famiglia e pensava che sarebbe stata lei l’amore della sua vita. Ma la Chiabotto non provava più lo stesso. Per l’attore, oltre che alla sofferenza di aver perso la persona amata la cosa più dolorosa è stata ritrovarsi a 48 anni con il nulla tra le mani. Fulco ha definito la Chiabotto molto immatura quando stavano insieme. Inoltre ammette di aver commesso l’errore di non capire o accettare che qualcosa in lei era cambiato. Afferma poi che sono rimasti in terribili rapporti e che il comportamento di lei lo ha ferito molto. Lei dopo pochi mesi ha conosciuto e sposato un altro uomo Marco Roscio, da cui ha avuto una figlia nata da poche settimane.

Riguardo a questo Fulco sostiene che era tutto premeditato. Afferma di aver sempre saputo che sarebbe andata così, quasi come se sapesse che Cristina cercava un altro amore. Probabilmente era confusa e non sapeva come gestire il fatto che i sentimenti per Fulco erano finiti e che lei voleva qualcos’altro. Lui però non l’ha presa affatto bene e si è sentito preso in giro. A volte non è facile ammettere che una storia durata tanti anni sia giunta al termine e si ha paura di prendere una decisione. Ad oggi entrambi stanno con due persone diverse ed entrambi sono diventati da poco genitori. Fulco parla della compagna, Veronica Papa 25 anni, come di una donna che sa quello che vuole.

Ha avuto rispetto per la sua storia passata ed è riuscita ad entrargli nel cuore. D’altra parte Cristina ha trova l’amore che cercava e si è addirittura sposata. Ad oggi vivono vite sperate ma sembrano essere molto felici, per questo ci si domanda il motivo per cui Fulco abbia nuovamente tirato fuori l’argomento con tono di risentimento.