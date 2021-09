Fatima Trotta rende ogni serata speciale. Luminosa e bellissima è la star della serata, nessuna è come lei. Magnifica.

Nata a Napoli e da sempre appassionata al mondo dello spettacolo, Fatima Trotta, negli anni è diventata una vera star. In poco tempo ha conquistato tutti con la sua simpatia, la sua dolcezza e la sua spigliatezza partenopea.

Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta all’Accademia di Belle Arti di Napoli dove ottiene una laurea in scenografia, specializzandosi nel settore teatrale. A 18 anni tenta un primo approccio in televisione partecipando al programma “Veline”, anno nel quale furono incoronate Federica Nargi e Costanza Caracciolo.

Questa partecipazione non l’ha di certo portata sul bancone di “Striscia la Notizia” ma comunque ha dato il via ad una carriera brillante, tra fiction, teatro e programmi televisivi, Fatima oggi ha un seguito di tutto rispetto, su Instagram vanta 224 mila follower.

Fatima Trotta, al bancone di un bar strega tutti con la sua bellezza

La bella Fatima è solita condividere con i suoi amici virtuali scatti di ogni genere, tramite le storiesIG racconta i suoi progetti e la sua quotidianità, questo rapporto così aperto piace moltissimo ai fan che la considerano una di famiglia.

Quest’estate l’abbiamo apprezzata in giro per l’Italia, tra il mare e la montagna, è stata un emozione vederla sorridere anche per le piccole cose. Corporatura esile e perfetta ma grande temperamento, quello che rapisce di Fatima, oltre alla bellezza è il suo carattere peperino e sempre esuberante a tenere testa tra il vasto pubblico.

L’ultimo scatto di Fatima ha incuriosito tutti, soprattutto per la didascalia che la presentatrice ha utilizzato: “Devo dirti una cosa che forse già sai”, appoggiata ad un bancone di un bar con i tacchi a spillo ed un mini dress bianco, Fatima ha lasciato senza parole i suoi fan.

“Ti prego dimmelo tu” risponde un fan incuriosito, “Fatima non tenerci sulle spine” risponde qualche altro ed una valanga di cuoricini si fanno largo tra le fila di commenti impazziti.

Fatima ancora una volta con la sua semplicità e sensualità ha conquistato milioni di fan che non vedono l’ora di rivederla in televisione splendente come sempre.