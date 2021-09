Federica Nargi posa insieme al suo Alessandro Matri. L’outfit stuzzica le fantasie dei follower e l’invidia sale alle stelle

Ci sono alcuni legami che sono indelebili. Potemmo definirlo così quello tra Federica Nargi e Costanza Caracciolo, le ex veline di “Striscia la Notizia” che sono inseparabili. Tra il 2008 e il 2012 hanno ballato insieme sul bancone della trasmissione di Canale 5 e a distanza di anni continuano ad alimentare una bella amicizia.

Nella calda estate 2021 hanno scelto anche di andare in vacanza insieme: con compagni e figlie a seguito si sono ritrovate a Formetera e per loro è come se il tempo non fosse mai passato.

Federica Nargi, sorriso da poster e camicetta che stuzzica

Sono belli, sorridenti e anche tanto invidiati insieme. Federica Nargi e Alessandro Matri compongono una delle coppie più longeve dello showbtz. Non si sono mai sposati ma per loro la firma è un accessorio in più. Sono felici, sereni e sodisfatti di quello che hanno costruito insieme.

Qualche giorno fa, come due giovani innamorati, hanno fatto sognare tutto il popolo del web che li segue, circa 4,5 milioni di follower su Instagram, con gli scatti della loro vacanza in Grecia da piccioncini innamorati senza la prole al seguito. Le loro due piccole sono rimaste a casa con i nonni.

Oggi tornano a fare il pieno di like sul social dell’immagine con acuni scatto che li mostra nella loro bellezza e spontaneità, fianco a fianco sorridenti, anche per questioni di lavoro. Sponsorizzano alcuni dei tortellini più famosi che ci siano in Italia sposando la causa di un noto brand.

Al castello sforzesco di Milano, Federica e Alessandro degustano le prelibatezze del made in Italy e sorridono, l’uno vicino all’altra. Federica indossa una camicia bianca che attira subito l’attenzione. L’apertura è lunghissima e arriva fin sullo sterno.

Lei sorride ed i suoi capelli svolazzano al vento. I suoi follower sono tutti invidiosissimi dell’ex calciatore. Uno di loro commenta infatti, “Che pezza Mitra”.