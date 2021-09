“Sempre al top”, Federica Panicucci: il nuovo look è divino. I fan impazziscono – FOTO

Federica Panicucci ha condiviso tre foto spettacolare mostrando a tutti il suo nuovo look pazzesco: una bellissima dea

La conduttrice televisiva Federica Panicucci ha condiviso tre meravigliosi scatti in cui mostra al pubblico che la ama il suo nuovo look.

La 53enne di Cecina è da poco tornata dalle vacanze dopo alcune settimane trascorse in compagnia del compagno Marco Bacini e dei figli tra la Sicilia e Forte dei Marmi. Ora, di nuovo nel capoluogo lombardo, è andata a mettersi in tiro sfoggiando un nuovo stile.

Federica Panicucci, la foto in cui sfoggia in nuovo look

Ed ecco la “nuova” Federica con il taglio di capelli diverso. Il suo mitico parrucchiere le ha accorciato la lunga chioma bionda senza però stravolgerla. I suoi follower su Instagram ne sono entusiasti e commentano a caldo le sue foto.

Tra i commenti entusiastici c’è stato quello di un utente che ha scritto: “Sempre al top! Sei una favola” e non è proprio possibile dargli torto. La presentatrice è davvero sempre sulla cresta dell’onda anche per la sua estrema eleganza oltre che per la sua bellezza e il suo fascino.

L’età avanza anche per lei ma nonostante questo sembra sempre una ragazzina e il suo viso fresco e il fisico asciutto in TV e in foto ne sono la dimostrazione.

La ex storica speaker di “Dear Deejay” su Radio Deejay, programma condotto dal 1996 al 2003, è molto seguita sui social network oltre che in TV e radio. Su Instagram conta su di un numero davvero vasto di fan, 1 milione tondo tondo.

Negli ultimi giorni la Panicucci ha ricordato il suo libro uscito il 20 ottobre dell’anno scorso, “Il coraggio di essere felice“, con una story su Instagram in cui ha affermato che in “ogni luogo” bisogna avere “il coraggio di essere felice“. Ha così lanciato un messaggio di speranza e spensieratezza molto importante condividendolo con il suo affezionato pubblico social.