Filippa Lagerback inizia il mese di settembre con una gita in barca insieme al marito Daniele Bossari: “Non ce n’è per nessuna”, scrive il web.

Filippa Lagerback, l’amatissima ex modella svedese è entrata ormai da tanti anni nel cuore degli italiani. Un concentrato di bellezza e semplicità e anche quella schiettezza che viene sempre molto gradita. Le sue misure ancora da modella le permettono di collaborare con numerosi brand, non solo di moda, che vedono in lei quel viso rassicurante e quella presenza fisica notevole ideale per rappresentare quel determinato marchio.

Il profilo social molto seguito è un concentrato di momenti di relax e quelli dedicati alla famiglia, non nascondendo mai la sua relazione con Daniele Bossari che dura da ben 20 anni e dal cui amore è nata Stella, nel 2003.

Filippa Lagerback, il suo bikini verde militare fa apprezzare settembre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Filippa saluta il mese di settembre e lo rende più accettabile anche per gli amanti dell’estate. Merito del suo bikini che fa risalire le temperature: verde militare, è un semplice ma d’impatto bikini verde militare. Gli occhi sono protetti dalle lenti molto ampie color ambra che le conferiscono quel tocco di mistero. Come possiamo ammirare, la bellezza fisica si è evoluta piacevolmente nel tempo, le gambe chilometriche si possono ammirare anche se seduta.

Il post comprende tre foto, due primi piani scattati dalla figlia…questo è quanto emerge dalle risposte di Filippa alle curiosità dei fans. L’ultima foto invece si trova in acqua insieme al marito. “Siete stupendiiii!!! Vi adoro! Buon settembre!” scrive una fan. La coppia è molto amata e soprattutto durante il “Grande Fratello VIP” quando il conduttore dopo aver concluso l’esperienza ha fatto nel 2018 la proposta di matrimonio a Filippa.

“Non ce n’è per nessuna” un altro dei commenti che è emerso sotto il post a scritto da una fan. Filippa riceve larghi consensi soprattutto dalle donne che vedono in Filippa tutti i requisiti di una donna con la D maiuscola.