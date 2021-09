Sabrina Salerno colpisce ancora! L’icona degli anni ’80 nonché donna più desiderata dagli italiani, come non l’avete mai vista.

E’ una delle donne più belle e seducenti della televisione italiana, Sabrina Salerno è simbolo di femminilità. Iconica dagli anni ’80 ad oggi, ogni foto della showgirl è un trionfo di like e interazioni social, nonché pericolosi per i deboli di cuore. Al mare come in città, non importa il luogo…tutti gli occhi sono sempre puntati su di lei.

I numerosi bikini, colorati e super glamour con cui ha deliziato il web in questi ultimi mesi, hanno lasciato spazio a numerosi vedo e non vedo sempre apprezzati, soprattutto dagli uomini che sono i suoi fedelissimi fans. Il suo ultimo post si è rivelato – anche questo – un successo.

GUARDA QUI>>>Francesca Brambilla e lo sguardo che strugge, lancia un messaggio a tutti – FOTO

Sabrina Salerno incantevole: lo sguardo ti cattura l’anima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

GUARDA QUI>>>“Togli il respiro”. Giulia Valentina tra gli influencer alla Mostra di Venezia: una visione celestiale – FOTO

Un nuovo progetto entusiasma la bellissima Sabrina. Lo aveva anticipato tempo fa ma adesso è stato tutto svelato. “Finalmente ci siamo !!! Maglia in cotone unisex in tutte le taglie e con questi colori!!! Chi la indossa diventa più bello e positivo!!!” le maglie di cui parla la bellissima showgirl, le indossa nel suo ultimo post…dall’azzurro all’arancione, tutte le tonalità hanno la scritta “Boys, boys, boys” come la canzone della Salerno che l’ha resa celebre.

I fans hanno accolto con favore questo nuovo progetto e si complimentano. Non solo followers, diversi personaggi del mondo dello spettacolo rispondono scegliendo il colore preferito: Elisa D’Ospina, Antonella Elia…solo per citarne alcune. Numerosissimi i commenti e la bellezza della cantante sta anche in questo, nel rispondere a tutte le domande e curiosità che vengono rivolte circa l’acquisto del capo d’abbigliamento e poi fa sentire sempre la sua presenza anche con un semplice like.

Per saperne di più, è possibile consultare le storie social nelle quali la Salerno propone le maglie e le indossa tutte, link e tutto ciò che occorre sapere. Le maglie su di lei sono un incanto.