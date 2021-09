La bonas di Avanti un altro ha condiviso delle foto in bianco nero con uno sguardo malinconico e serio, cosa è successo

Francesca Brambilla ha condiviso su instagram una serie di foto in bianco nero, dove appare senza trucco e con un espressione molto seria. Vuole lanciare un messaggio ai suoi fan, vediamo quale in base a ciò che ha scritto:“Molte volte mi sento dire “tu sei perfetta, ma che ne sai di cosa vuol dire avere il naso brutto”. Nella banalità della ricerca della perfezione si nascondono tante, troppe e spesso infondate insicurezze. Insicurezze che nascono da ciò che guardiamo, da ciò che ci circonda. Sblocchiamo il telefono, apriamo instagram e pensiamo di guardare la perfezione”.

Francesca Brambilla e il messaggio sulla perfezione inesistente

La bonas di Avanti un altro, stufa dei molti messaggi che riceve dalle persone che le dicono quanto sia perfetta mentre loro non lo sono, si è sfogata con un lungo post su instagram. “In cuor nostro sappiamo che il 90% di quello che abbiamo davanti ai nostri occhi è il frutto di filtri, photoshop, lifting, etc ma non ci facciamo caso perché nella nostra testa, vorremmo essere come lei: il nostro prototipo di perfezione. Può sembrare strano ma anche lei la nostra perfezione ha delle insicurezze. Se non le avesse, non avrebbe usato artefatti grafici per sembrare più liscia, tirata. Questo non porta altro che ad una rincorsa sfrenata verso un modello che non esiste in natura, causando in molti di noi dei traumi che ci portiamo dentro a vita”.

La Brambilla sprona le persone ad amarsi per ciò che sono, perché ognuno è unico a suo modo ed è questo a renderci meravigliosi. In questi scatti lei si è mostrata al 100% naturale, senza trucco o modifiche. Nel suo sguardo si legge malinconia, dovuta alla perdita del suo amatissimo cane Camillo. Si leggono i sogni e le speranze, così dice lei. Spinge le persone a pubblicare scatti naturali che raccontano qualcosa e non le solite foto asettiche e prive di qualsiasi sostanza che si vedono spesso oggi. Molti commentano il post riflessivo della Brambilla, arriva anche il commento di Selvaggia Roma che scrive:”Se ci fosse più solidarietà sarebbe tutta un’altra storia. Sei bellissima con i filtri ma senza hai la tua identità diversa dalle altre bellissima direi a mio parere, occhi che regalano una storia da raccontare”.

In questo mondo social ormai la naturalezza sembra essere un reato. Se non si è perfetti non si posta nemmeno una foto per paura di un giudizio, c’è da domandarsi il perché si è arrivati a questi livelli. E gli stessi influencer che spingono alla normalità e spontaneità sono i primi ad essere insicuri e a modificarsi o rifarsi chirurgicamente. Perciò appare essere tutto il contrario di tutto.