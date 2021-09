Francesca Fialdini sfoggia un primo piano che lascia senza fiato il web, lo scatto è strepitoso e i fan impazziscono nel vederla

Classe 1979, di origine toscana, Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e radiofonica che con la sua bravura ha conquistato il pubblico italiano, che la segue anche sui social. Molto attiva sul web, non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della sua giornata ed il rapporto con loro si fa sempre più interessante.

Molti la ricordano alla guida del programma “Da noi a ruota libera” o alla conduzione di “La vita in diretta”, non ha mai nascosto le sue debolezze ed oggi è pronta rivelare il suo segreto.

Francesca Fialdini, SELFIE: fuori tutto, senza veli è più bella

Come tutti gli esseri umani, anche i vip vivono le proprie difficoltà ed hanno delle debolezze. La stessa cosa vale per Francesca Fialdini che in un’intervista per Ok salute e benessere ha spiegato il suo disagio riguardo all’herpes.

“L’herpes labiale mi crea disagio soprattutto quando mi trovo sotto l’occhio implacabile delle telecamere. – Ha affermato – In questi casi non posso che affidarmi alle sapienti mani della mia make up artist Anna, che ogni giorno mi coccola e aggiusta le mie imperfezioni con i cosmetici che preferisco, cioè quelli naturali”.

Ma lontano dai riflettori, la conduttrice non perde occasione di mostrarsi per quella che è con tutte le sue imperfezioni. Così su Instagram ha appena pubblicato un selfie dove sfoggia un primo piano strepitoso. “La mia forza è la mia debolezza” scrive sotto al post.

“Sei stupenda” aggiunge qualcuno e poi ancora “La tua bellezza mi uccide” commenta qualcuno in senso ironico.

La Fialdini si sta preparando per tornare in televisione con “Da noi a ruota libera” e non mancheranno sorprese e novità per i telespettatori che non vedono l’ora di rivederla in pista. Anche la radio è tutta sua.