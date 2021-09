“Sembra un sogno”, Georgina Rodriguez il dècollète bollente: bellezza devastante – FOTO

Georgina Rodriguez infiamma Instagram con una performance da sogno. La “numero uno” dell’evento tricolore: un sogno.

La web influencer e supermodella sudamericana, Georgina Rodriguez ha convinto gli addetti alla moda e si è guadagnata la “palma” di miglior personaggio dell’evento.

Peccato non poterla più rivedere in Italia, nel prossimo futuro. Il trasferimento del marito, Cristiano Ronaldo al “Manchester United” ha forzato il cambiamento dei progetti per il suo futuro.

In seguito all’ultima pubblicazione via social, però, Georgina ha dimostrato tutto l’attaccamento al Paese in cui ha vissuto per ben 4 anni. Gli ambienti alla moda hanno approfittato senz’altro di un’immagine così preziosa e rara in quel campo, dove la supermodella vi ha guadagnato di stima e notorietà.

Il trasloco in Inghilterra, come promesso in alcuni degli ultimi post su Instagram non inciderà sul legame che ha creato con l’Italia e gli italiani. In seguito all’ultimo grande evento prima dell'”arrivederci”, lady Ronaldo, infatti ha già anticipato la sua prossima partecipazione ad una manifestazione di bellezza, che a giudicare dalle sue parole l’ha colpita non poco

Georgina Rodriguez, primo piano meraviglioso: l’eleganza regna sovrana

