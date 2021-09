“Togli il respiro”. Giulia Valentina tra gli influencer alla Mostra di Venezia: una visione celestiale – FOTO

Giulia Valentina. L’influencer nata a Torino da genitori siciliani non è passata inosservata al lido di Venezia per la mostra del cinema. Su Instagram regala scatti dei particolari del suo outfit prestigioso

La 78ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica si sta svolgendo al Lido di Venezia. É iniziata lo scorso mercoledì e si concluderà sabato 11 Settembre. Non è solo un’occasione per celebrare la settima arte ma anche motivo per molti divi e starlette di apparire sul red carpet in tutta la loro eleganza e raffinatezza.

Moltissimi sono gli influencer che non hanno mancato questo prestigioso appuntamento glamour. Tra questi hanno brillato Paola Turani, meravigliosa con le forme arrotondate per la gravidanza, Cristina Fogazzi, meglio conosciuta sul web come L’Estetista Cinica, la simpaticissima e irriverente Valeria Angione, la super vip Georgina Rodriguez (partner di Cristiano Ronaldo) e Giulia Valentina.

Un encomio particolare va proprio a quest’ultima che ha incantanto con un outfit principesco che incarna una vera e propria favola vivente.

Giulia Valentina: influencer da sogno nell’evento più glamour

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Sono parecchie le persone che si stanno ponendo una domanda più che lecita: ma se il Festival di Venezia è un evento dedicato al cinema cosa ci fa lì questa schiera d’influencer?

La risposta è più che ovvia. In un certo senso, infatti, gli influencer rappresentano una sorta di “pubblicità ambulante”. Promuovono se stessi sul web e sponsorizzano prodotti di varia natura e prestigio, guadagnando in base ai numeri dei follower che contano sui loro canali social.

Per un’azienda è fonte di massima visibilità poterli invitare a eventi glamour come la Mostra del Cinema di Venezia, in cui faranno sfoggio di vestiti, gioielli, scarpe di marchi da sogno.

Così Giulia Valentina, modella e personalità del web da quasi 1 milione di utenti su Instagram, è apparsa alla Biennale con un look incantevole, come una moderna Cenerentola presente al gran ballo.

La giovane torinese era presente alla proiezione del film d’apertura “Madres Paralelas” di Pedro Almodóvar. Il trucco impeccabile è stato realizzato da MrDanielmakeup, make up artist e youtuber, con prodotti della linea di Charlotte Tilbury. Indossava un abito carta da zucchero alla greca, dalla profonda scollatura, firmato da Stella McCartney. Le scarpe (coperte dall’ampia gonna) erano trasparenti ma con inserti scintillanti di Jimmy Choo. Tutto era impreziosito da gioielli di Tiffany & Co. L’acconciatura raccolta evidenziava i magnifici occhi azzurri e la perfezione dei suoi lineamenti.

“Talmente bella che togli il respiro” – scrive un utente tra i commenti lasciati in bacheca alla giovane, conosciuta inizialmente per essere stata l’ex compagna del rapper Fedez. Tolta ormai questa pesante etichetta di dosso, ha continuato con energia la sua carriera, acclamata da brand internazionali che la seducono per averla come testimonial.