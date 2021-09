Sophie Codegoni è una delle protagoniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip: la ragazza arriva direttamente dal trono di Uomini e Donne

Sophie Codegoni è una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che avrà inizio oramai tra pochi giorni. La scorsa edizione è stata sicuramente una delle più amate e per Alfonso Signorini non sarà stato semplice fare un cast all’altezza di quello precedente, ma ha trascorso gli ultimi mesi a studiare le schede dei vip nei minimi dettagli. Tra i primi annunciati c’è Sophie, che ha partecipato all’ultima edizione di Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Una delle più giovani di sempre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Decretato il tormentone dell’estate: l’artista che ha battuto tutti a sorpresa

Sophie Codegoni, nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a S o p h I e C o d e g o n I ( @ s o p h I e . c o d e g o n I )

Sophie è stata una delle troniste più amate ma anche più discusse: essendo molto giovane, all’inizio fu criticata per essere “troppo rifatta”, ma pian piano è riuscita ad abbattere i pregiudizi durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Qui conobbe Matteo, un bravissimo ragazzo e soprattutto molto diverso dal tipo di uomo a cui lei è abituata, per questo motivo decise di darsi una possibilità per una volta e di provare ad avere una relazione con un ragazzo bravo e con dei principi. La loro storia purtroppo è finita troppo presto, è giunta a termine poche settimane dopo la fine del programma, per i loro caratteri troppo incompatibili. Adesso Sophie è single ed è pronta a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia, e magari perché no, anche a trovare l’amore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mahmood sopravvissuto all’incendio a Milano, le prime parole del cantante

Sophie è prontissima ad entrare nel programma, ha detto che non cerca l’amore ma se dovesse trovarlo non se lo farà sfuggire. Grande attesa per l’entrata di Sophie: come se la caverà la giovane tronista?