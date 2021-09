Harry e Meghan non smettono di catturare l’attenzione. Emerge un nuovo retroscena sul loro trasferimento in America. Ecco chi li ha spinti al drastico cambiamento.

Innamorati, ribelli e sempre sotto i riflettori. Harry e Meghan sono tra le coppie più in vista del globo, tanto da riempiere quotidianamente intere pagine di gossip . In questi giorni i Duchi di Sussex hanno catturato l’attenzione per via di nuove rivelazioni emerse dalla nuova edizione della loro biografia “Finding Freedom”. In occasione della ristampa il volume, frutto della penna di Omid Scobie e Carolyn Durand, è stato aggiornato con un nuovo capitolo dedicato agli eventi che hanno accompagnato la coppia negli ultimi mesi.

Oltre al sconcertante racconto legato ai funerali del Principe Filippo in merito al sollievo provato dai reali in assenza di Meghan, emerge un nuovo retroscena inaspettato.

Harry e Meghan, la loro nuova vita in California: ecco chi li ha spinti al trasferimento

Dopo l’addio di Harry e Meghan alla Royal Family lo scorso 2020, la coppia ha fatto i bagagli volando alla volta del Canada dando così un taglio netto con il passato e voltando le spalle ai reali.

Dopo un periodo vissuto in un’incredibile villa a Vancouver, i Duchi ribelli si sono spostati in California a Montecito, in una residenza da milioni. Situato nella contea di Santa Barbara, questo luogo è abitato da star e personaggi di rilevo del calibro di Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow e Oprah Winfrey. Secondo l’aggiornamento della biografia dei Sussex sarebbe stata proprio la famosa conduttrice la principale ragione del loro trasferimento a Montecito.

Legata da una forte amicizia con i Duchi, la Winfrey avrebbe elogiato la zona contraddistinta da una comunità molto riservata, ma non troppo distante da Los Angeles. La presenza di innumerevoli dimore di vip fa da scudo ai paparazzi, non visti di buon occhio dal vicinato.

Proprio per tutelare la loro privacy e quella dei figli, seppur parte della loro vita sia stata rivelata proprio durante l‘intervista bomba ai microfini di Oprah, avrebbero puntato su questa zona.

Tuttavia solo pochi giorni fa si è diffusa la notizia di come la loro splendida dimora sia minacciata da odori fortissimi e poco piacevoli. Sembra che vicino alla loro villa abbia sede un stabilimento di erba legale. Una storia che si ripete per i Sussex che già nella loro casa canadese avevano dovuto sopportare odori analoghi.