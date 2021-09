“Sto distruggendo lo zoom”, Justine Mattera in slip e senza reggiseno è la gioia dei fan – FOTO

Justine Mattera ha condiviso ben cinque foto per la gioia estrema dei suoi follower su Instagram: la sportiva e showgirl è una favola

La showgirl Justine Mattera non ha intenzione di fermarsi nel pubblicare foto da mille e una notte su Instagram. Gli ultimi scatti condivisi infatti sul social network sono spettacolari per la gioia dei suoi innumerevoli follower.

La splendida sportiva si trovava ieri, quando ha postato le foto, a Grottaglie in provincia di Taranto per presentare il suo nuovo libro intitolato “Just me, quante vite ci stanno in 50 anni“, scritto in occasione del suo cinquantesimo compleanno, appunto.

Justine Mattera, le foto in slip e senza reggiseno: divina

