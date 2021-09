Kasia Smutniak ha deciso di chiudere una faccenda che non le faceva chiudere occhio la notte. Senza se e senza ma ha messo la parola fine.

L’attrice Kasia Smutniak ha sbalordito i fan chiudendo una faccenda che non le andava a genio, dopo una vacanza dedicata al relax si infuria e in batti baleno decide di mettere la parola fine.

Katia è una delle attrici più apprezzate nel panorama cinematografico, è di origini polacche ma naturalizzata in Italiana, inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo sfilando come modella, la sua espressività e voglia di emergere verranno notate e in poco tempo comincia a recitare sul grande schermo.

L’infanzia dell’attrice è stata ricca e soddisfacente, è stata una bambina seguita ed aiutata a realizzare i suoi sogni, purtroppo la sua vita è segnata da un tragico incedente. Si innamora follemente dell’ex concorrente del “Grande Fratello” Pietro Taricone, i due si sono conosciuti durante le riprese di “Radio West” e si sono innamorati a prima vista.

Un amore folle, come quello dei film finito tragicamente per la morte di Pietro, deceduto il 29 giugno 2010 dopo uno violento schianto durante un lancio con il paracadute vicino a Terni.

La sua morte ha lasciato nello sconforto tutti, compresa Kasia e la loro figlioletta Sophie nata nel 2004.

Kasia sbriga la faccenda così, nessuno l’avrebbe mai detto

“Okej la vacanza è finita posto un po’ di foto vaghe e chiudiamo la faccenda. Foto cibo non ce l’ho fatta. Pero ci siamo quasi dai”, chiude così la faccenda Kasia, ironica sulla carrellata di foto scattate in vacanza.

Sembra che l’attrice volesse chiudere la faccenda in fretta e in furia toccando solo parzialmente il nuovo mood dei vip, fare un resoconto dell’estate 2021. Sa quel che poco che si vede la vacanza di Kasia è stata più che altro da turista, non si sa dove in quanto ha omesso il luogo per restare nell’anonimato.

Non ce la fa a pubblicare tutto, ma proprio tutto della sua vita e si limita all’ovvio, sul suo profilo Instagram seguito da 409mila follower si vede molto lavoro e poca vita privata. Evidentemente l’attrice vuote tenersi per se la sua quotidianità che custodisce con molta gelosia.

Chi segue Kasia da molto apprezza questo suo modo di essere, l’ironia del post è stata percepita e l’attrice ha conquistato un altro primato sul web. Oltre ad essere bellissima è anche molto divertente.