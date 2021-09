Kristen Stewart è da poco sbarcata al Lido di Venezia, che look!

La bella attrice Kristen Stewart è arrivata a Venezia, è lei una degli ospiti più attesi di questo Festival

Kristen Stewart è sbarcata al Lido di Venezia e sarà lei la protagonista del red carpet di questa sera. Posa già per i fotografi con un look divertente, indossa una mini tutina firmata Chanel, nera e ha un colore di capelli nuovo, un biondo rossiccio. Scherza con le pose e appare molto felice. Questa sera c’è la prima di Spencer il film di cui è protagonista in cui interpreta la tormentata Lady D in un film struggente e riflessivo di Pablo Larrain.

Kristen Stewart e la trasformazione per Lady Diana

Al Lido di Venezia l’attrice Kristen Stewart si è presentata in splendida forma con una silhouette perfetta. Mesi fa non era così, ha dovuto perdere peso per interpretare Lady Diana che era molto magra anche a causa della malattia di cui era affetta, la bulimia. Per interpretare al meglio il ruolo della principessa, la Stewart ha dovuto cambiare abitudini non solo nell’alimentazione ma anche con lo sport. Ha praticato molta yoga, equitazione e ovviamente ha seguito una dieta eliminando alcol. Al Lido si è presentata mano nella mano con la fidanzata Dylan Meyer. Questa sera è la sua grande serata, il debutto del film documentario di Pablo Larrain, Spencer.

Che fotografa il natale del 1991 della famiglia reale inglese, in cui Diana decide di divorziare dal marito Carlo. Spencer è il cognome da nubile di Lady D e il fatto di averlo scelto dimostra la volontà di far emergere il desiderio di separazione da parte di Diana da Carlo e dalla famiglia reale. Il film è svolto in 3 giorni e segue passo per passo il momento in cui la principessa capisce che tra lei e Carlo non può più andare avanti con le continue intromissioni da parte di Camilla e i loro litigi. Un bel cambiamento quello della Stewart, da vampira in Twilight a principessa d’Inghilterra. Eppure sembra perfettamente a suo agio. Lo sguardo timido e pulito di Bella Swan in Twilight è esattamente lo stesso sguardo che aveva Lady D, non sarà quindi stata difficile quella parte per lei.

La difficoltà è nell’interpretare una donna ferita, in difficoltà, con enormi responsabilità a suo carico nonostante la giovane età. Non abbiamo dubbi che però la Stewart abbia fatto un ottimo lavoro. Questo potrebbe essere il ruolo più importante che abbia mai interpretato nella sua vita, giusto per alleggerire le tensioni.