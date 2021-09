“La più bella del mondo” Caterina Balivo a Venezia, décolleté da film: magnifica – FOTO

Caterina Balivo ha pubblicato poche ore fa una foto a Venezia con un vestitino davvero da film: la conduttrice è bellissima

La conduttrice Caterina Balivo si trova a Venezia per la 78esima Mostra del Cinema. Per l’occasione la bella 41enne di Napoli ha condiviso uno scatto fantastico.

Con la stagione televisiva alle porte la presentatrice, secondo quanto scrive il settimanale “Vero”, avrà un ruolo nel programma “Ballando con le stelle“, il dancing show di Milly Carlucci.

Non si sa però quale sia di preciso visto che il giornale patinato ha tenuto a precisare che non si tratterà di quello di una delle ballerine. Per adesso vige il silenzio sulla notizia.

Caterina Balivo, lo scatto divino a Venezia

La Balivo indossa alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia un vestito molto elegante, abbastanza corto e che le evidenzia il lato A. I suoi follower sono rimasti entusiasti dello scatto tanto da commentare in tanti, regalandole anche molti cuoricini di gradimento.

Uno degli utenti di Instagram particolarmente innamorato di lei ha scritto: “Sei sempre la più bella del mondo“.

Tuttavia qualche fan ha notato un dettaglio: la parete dove sta appoggiata Caterina per la foto è consumata e sembra cadere a pezzi. Qualcuno ha infatti scritto che poteva scegliere una location diversa per farsi immortalare e altri hanno scherzato affermando: “Ma è uno scantinato?“. Luogo a parte, la napoletana è sempre bella e illumina ogni posto in cui si trovi.

Il ruolo che di sicuro avrà nella prossima stagione televisiva sarà quello della giurata ne “Il cantante mascherato“, altro show di successo condotto da Milly Carlucci, giunto alla sua terza edizione, di cui non si conosce ancora la data della messa in onda.

La Balivo rimane un personaggio molto amato dal pubblico del piccolo schermo che la vorrebbe vedere in TV a condurre un programma tutto suo, come succedeva ai tempi di “Vieni da me“.