Maddalena Corvaglia, outfit trasparente da “pantera rosa”, dettagli intimi bollenti: “Sono Felice…” – FOTO

Maddalena Corvaglia è stata l’ospite speciale di un programma d’intrattenimento in prima serata: fuori il meglio di lei…

La showgirl e conduttrice televisiva, anni 2000, Maddalena Corvaglia è uscita allo scoperto con un invito speciale in prima serata.

L’ex velina di Striscia La Notizia insieme alla sua inseparabile amica ed ex ballerina, Elisabetta Canalis ha fatto parlare molto di sè, in questo periodo. Il rapporto con l’ex di George Clooney, cui si ricordano le tante sfilate a “Venezia 66” sembra non essere più quello di una volta.

In questi giorni si è discusso di un rapporto dietro le quinte, ormai deteriorato, anche a causa della lontananza. Tra le pagine di “Novella 2000” si parla di un drastico allontanamento. Tra i motivi della rottura spicca addirittura una situazione legata ad affari economici e di business in generale.

Sta di fatto che dalla bocca delle due showgirl non è trapelato nulla e chissà se in futuro ci sarà la possibilità di un confronto per il chiarimento

Maddalena Corvaglia domina la scena con le trasparenze in evidenza: che spettacolo

