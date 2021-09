“Matrimonio a prima vista 4a stagione”, una coppia ha deciso di restare insieme. I dettagli

Il docureality dove coppie di perfetti sconosciuti sono unite da esperti psicologi ha terminato la nuova stagione, vediamo chi ha deciso di proseguire l’unione.

Sono in molti ad attendere la messa in onda della 4a stagione di “Matrimonio a prima vista Italia” su Real Time. Finora le puntate erano disponibili solo su Discovery+, in anteprima esclusiva per gli abbonati alla piattaforma.

Tra qualche settimana però anche il canale 31 del digitale terrestre trasmetterà la serie del docureality tanto amato dal pubblico a casa. Tante novità in questa stagione 2021: assieme a Mario Abis, sociologo, e Nada Lofreddi, sessuologa, stavolta ci sarà Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che sostituisce lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

Ora che Discovery ha terminato le puntate, curiosi di sapere quali coppie hanno detto sì agli esperti una volta giunti al confronto finale?

LEGGI ANCHE —-> Veronica Gentili, sguardo malizioso e sorriso accattivante. L’appuntamento manda fuori di testa – FOTO

Jessica e Sergio sono rimasti insieme? La coppia ha fatto sognare molti fan a casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Silvia Toffanin, perché non si sposa con Pier Silvio Berlusconi: la verità

Le tre coppie protagoniste di questa quarta edizione di Discovery+ appena conclusa sono state Martina Manoni e Davide Graceffa, Dalila Cantagallo e Manuel Felici, infine Jessica e Sergio Capozzi. Vediamo per l’appunto come hanno concluso il loro percorso questi ultimi due giovani.

Nell’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista Italia”, caricata in streaming il 22 agosto, Jessica e Sergio hanno rivelato la loro decisione sul matrimonio: sono rimasti insieme o si sono lasciati?

Il matrimonio per la coppia è iniziato nel peggiore dei modi e l’insofferenza di Jessica si è fatta immediatamente sentire durante la cerimonia.

Lei è un’imprenditrice affermata di 32 anni ma non ha una storia importante da 9 anni, Sergio, 35 anni, invece è uno sviluppatore di franchising di un’importante catena di ristorazione ma preferisce viaggiare per il mondo.

La loro relazione è però cambiata quando la coppia è partita per il viaggio di nozze. I due protagonisti non erano partiti nel migliore dei modi e tutte le avvisaglie lasciavano credere che la relazione sarebbe terminata poco dopo.

I due neo sposi, però, hanno sorpreso tutti in positivo tanto che hanno deciso di andare avanti nel loro percorso mettendosi in gioco con coraggio. Sono stati gli unici di questa ultima edizione del programma a decidere di proseguire.