Mikaela Neaze Silva è bellissima su instagram nel suo ultimo scatto che la ritrae con una gonna e un top, si vedono gli addominali e le gambe infinite da modella. I commenti per Mikaela sono infiniti:“Bellissima”, “Meravigliosa”, “Sempre una bella ragazza complimenti”. Recentemente la bella Mikaela è stata in vacanza in Sicilia, dove si è goduta buon cibo e tanto mare. Ora però si torna al lavoro con nuovi progetti.

Mikaela Neaze Silva e i progetti per il futuro

Archiviato il ruolo di velina a Striscia la Notizia dopo ben quattro anni, Mikaela ha progetti diversi per il futuro. Intanto la sua postazione viene presa da due ex ballerine di Amici, Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Nuovamente due ballerine sono state scelte per aprire ogni puntata del tg satirico. D’altronde dopo Mikaela e Shaila che hanno dimostrato un grande talento di ballerine, non si poteva certo tornare ai vecchi format con veline che praticamente erano un contorno perché non ballavano molto bene ma erano bellissime.

Negli anni il mondo è cambiato e anche i programmi tv si sono adeguati, non si vogliono più vedere belle donne che non fanno nulla, ma ragazze normali che hanno talento in qualcosa. La Silva invece di progetti futuri ne ha e riguardano tutti la danza, sicuramente la vedremo ancora in televisione ma ancora non ha rivelato nulla su quello che sarà il suo futuro. Si è invece aperta sulla sua situazione sentimentale. La ballerina ha un fidanzato che ha conosciuto anni fa in Cina, quando lei ballava nei locali e lui suonava perché è un DJ. Tuttavia vivono vite separate a distanza e questa situazione fa soffrire Mikaela che cerca di distrarsi con il lavoro.

Tuttavia a 27 anni è inevitabile fare i bilanci sulla propria vita, e nei suoi desideri c’è quello di crearsi una famiglia. A distanza però è difficile, dovrà quindi prendere una decisione sulla sua vita. O andare dal suo fidanzato e iniziare una vita insieme, oppure ricominciare da capo a Milano. Scelta ardua ma a questo punto necessaria. Staremo a vedere cosa succederà.