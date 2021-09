Nina Moric ha appena condiviso uno scatto in cui è in riva al mare e non indossa il reggiseno.

Nina Moric non smette di impressionare sui social network. La super modella è ovviamente attivissima su Instagram: da qualche tempo, sul noto servizio di rete sociale, tutte le donne dello spettacolo condividono scatti pazzeschi. La nativa di Zagabria, ovviamente, non è da meno: le sue fotografie fanno sempre impazzire la platea.

Nina, quest’oggi, ha esagerato un po’ troppo: la croata ha deciso di pubblicare in rete una fotografia in cui è in riva al mare e non indossa il reggiseno. Il post ha già raccolto un numero incredibile di likes e di commenti.

Nina Moric, scatto illegale: senza reggiseno è da paura

Per vederla, vai su successivo.