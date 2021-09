Paola Di Benedetto, l’outfit floreale la rende ancora più seducente – FOTO

Paola Di Benedetto a Venezia in occasione dell’evento cinematografico dell’anno. L’outfit floreale proposto è una bomba.

Paola Di Benedetto, continuano gli impegni per la bellissima modella e speaker radiofonica. L’altra sera l’abbiamo potuta ammirare in occasione dell’evento estivo di RTL 102.5 apprezzandone il garbo e la bellezza con cui ha presentato i cantanti in gara. Tra questi anche Federico Rossi, l’artista con cui la Di Benedetto ha avuto una relazione sentimentale per ben tre anni e conclusa solo da pochi mesi.

La presentazione fatta egregiamente da Paola ha lasciato piacevolmente di stucco il web amandola ulteriormente per la professionalità mantenuta anche in queste occasioni meno comode.

Paola Di Benedetto, a Venezia non è passata inosservata: bellissima

“Arrivata a Venezia! 🎭 Grazie @stellamccartney per accompagnarmi anche in questa avventura ✨” più raggiante che mai la Di Benedetto fa il suo ingresso a Venezia. Il post – che ha incantato il web – è di due ore fa, “Ma la bellezza” le scrive una fan. In effetti, quello che convince è proprio la semplicità di Paola ma con una spiccata sfumatura assolutamente originale e d’impatto.

No tacchi! Paola adotta un sandalo azzurro, pantalone alla turca floreale e a vita alta. La parte superiore della mise è completamente total black, un azzardo – di colori e di stile – riuscito. Blazer lungo dal taglio semplice e dal modello maschile che le dona perfettamente. Sotto la giacca tenuta aperta, un top molto corto e striminzito che aderisce sul corpo della speaker.

L’outfit è ben studiato e adatto per la fisicità di Paola dato che emergono gli addominali d’acciaio e ben costruiti, tipico di chi si allena con costanza e dedizione. I capelli raccolti in una coda bassa con tanto di riga centrale e le lenti da sole di colore nero: “Che stile😍con quel tuo sorriso sei ancora più bella❤️”.

“Venezia oggi brilla un po’ di più ✨” il web è pazzo di Paola, tutti la ammirano per la sua semplicità. Giorni fa qualcuno ha lanciato un appello: vorrebbe vederla a co-condurre il “Festival di Sanremo”, sicuramente molto adatta per ricoprire con esperienza tale ruolo.