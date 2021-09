Roberta Morise incanta il web, le sue forme sono un sogno per moltissimi italiani, la sua sensualità non ha limiti. Bellissima ogni volta.

Nata e cresciuta a Cirò Marina (Calabria), Roberta Morise oggi è una donna consapevole delle sue potenzialità e del suo fascino. L’anno del suo esordio è stato quando, ancora una ragazzina, ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, è salita sul podio facendosi notare per la sua straordinaria bellezza. Ha poi consacrato la sua notorietà partecipando allo show “I Raccomandati” in veste di cantante.

Nel 2004 ha partecipato a “L’anno che verrà” affiancando Carlo Conti, per poi approdare a “L’Eredità” sempre con Conti, i due hanno avuto una relazione per diverso tempo, Roberta è cresciuta molto con Carlo, ha imparato quei trucchi del mestiere che sui libri, per ovvie ragioni, non si trovano. Dopo qualche anno l’amore è finito ed ognuno ha continuato per la sua strada con persone diverse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Emma Marrone, nudità al mattino presto ..”devo fare il cambio di stagione..” e tira fuori tutto.. FOTO

Roberta Morise è a casa, il suo posto del cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Silvia Toffanin, perché non si sposa con Pier Silvio Berlusconi: la verità

Roberta Morise ha affascinato tutti con il suo ultimo scatto, seguita su Instagram da 99,9 milioni di persone, la cantante, attrice, presentatrice ed influencer, ha rapito il cuore di tutti.

Si è imposta nel panorama artistico con forza, intelligenza e tenacia, quello che piace di lei è soprattutto la sua professionalità. Non è mai banale e cerca di rendere ogni suo lavoro speciale ed unico.

In riva al mare, propone uno scatto in bianco e nero ai suoi fan, che estasiati commentano la foto. Roberta scrive “casa”, in quel posto, in riva al mare si sente sicura e protetta da un mondo che corre troppo veloce.

” Ciao. Roderta. Sei. Una. Sirena. Bellissima” scrive qualcuno con amore, “Sei unica, sei la sola che mi fa innamorare ogni giorno” dichiara apertamente qualcun altro.

Sarà un anno davvero pieno di impegni per la bella Roberta, che pronta e sicura come sempre affronterà ogni sfida lavorativa non deludendo mai le aspettative dei produttori ma soprattutto del suo pubblico.