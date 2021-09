“Tu mi fai impazzire”, Sabrina Salerno: gli shorts inguinali mandano in tilt i fan – FOTO

Sabrina Salerno fa battere sempre il cuore dei suoi fan condividendo foto da favola come le ultime pubblicate su Instagram poche ore fa

La bella Sabrina Salerno non perde un attimo per far sognare i suoi follower su Instagram. Questa volta ha condiviso sul social network un tris di scatti mentre è al mare, ricordo della sua estate. Scrive infatti come didascalia che accompagna la sua immagine: “Ridatemi agosto“.

Ma la showgirl non appare solo sui social, l’ultima volta che il pubblico ha potuto vederla anche in TV è stato durante una puntata di “Top Dieci“, programma delle classifiche condotto da Carlo Conti. Insieme a lei altre due bellissime donne, Diletta Leotta e Anna Tatangelo.

Sabrina Salerno, il tris di foto al mare con gli shorts inguinali

Sabrina ha scatenato come al solito fan da tutto il mondo con le sue foto, tanto che i commenti sono scritti, oltre che in italiano, anche in spagnolo, inglese e francese.

Uno dei più affettuosi però è nella nostra lingua ed è di un fan che scrive: “Tu mi fai impazzire”, una vera e propria dichiarazione d’amore.

Della splendida cantante i fan più accaniti e che la amano da sempre ricordano anche le sue canzoni più famose. Brani che negli anni ’80 hanno ottenuto un fantastico successo come “Boys” e “Siamo donne“, cantata in coppia con Jo Squillo.

Peccato che dopo un periodo musicale la Salerno non abbia continuato a esibirsi e fare musica visto che se la cavava molto bene ed era l’idolo dei cinquantenni di oggi. Persone che continuano ad amarla guardando i suoi post sui social e magari commentando in qualsiasi lingua del mondo.

Sabrina rappresenta un sogno proibito per molti suoi seguaci, che non vedono l’ora di vedere un nuovo post già nell’istante dopo aver ammirato l’ultimo pubblicato. Una vera passione che i fan nutrono verso la showgirl nativa di Genova.