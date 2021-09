Sabrina Salerno spettacolare e magnifica sui social network: la cantante ha postato uno scatto in cui indossa un vestitino troppo sexy.

Sabrina Salerno è la regina indiscussa di Instagram: la cantante posta praticamente ogni giorno fotografie da brividi. La nativa di Genova è inarrestabile: ogni occasione è buona per mettere in mostra il suo corpo fenomenale e le sue curve spaziali. Sabrina è letteralmente innamorata dello sport e si allena costantemente. Non a caso una delle sue più grandi passioni è la pole dance, una disciplina rigorosa e complessa.

La Salerno, poco fa, ha condiviso in rete uno scatto sublime in cui indossa un vestitino super sexy. La nostra amata artista di origini liguri continua a mandare in estasi la sua platea di ammiratori: le sue forme devastanti conquistano sempre l’interesse dei numerosi followers.

Sabrina Salerno, vestitino super sexy: occhio agli slip

