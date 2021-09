Sara Croce e l’amica Camilla Caimi, tripudio di sensualità – FOTO

La bella Croce ha condiviso una foto su instagram insieme alla migliore amiche Camilla Caimi, le due fanno una posa sexy

Sara Croce e la sua bella amica Camilla Caimi fanno a gara per la sensualità e bellezza. Sono entrambi bellissime, difficile scegliere. Amiche da sempre e per sempre, e anche collaboratrici per il loro marchio di bikini. Nei commenti la Caimi scrive:“La mia migliore amica” e la Croce risponde “Per sempre”.

Sara Croce nei panni de La Dolce Vita

La bella modella Sara Croce è apparsa nei panni del noto film di Fellini, La Dolce Vita. Si trovava a Cannes e la location era Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild. Insieme alla produzione Absolute Blue Sa hanno voluto fare un tributo al bellissimo film di Fellini del 1960, che ha vinto diversi premi tra cui la Palma d’oro e anche un David di Donatello per la miglior regia. L’attrice del film era la splendida Anita Ekberg, certo Sara Croce non ha la maturità e il talento della Ekberg ma sicuramente ha un bel fisico e un viso da bambola quindi si presta bene all’interpretazione.

La Croce si è molto divertita ad interpretare il ruolo de La Dolce Vita, si vede dalle espressioni che fa. In questo periodo ha fatto diversi shooting, tra cui quelli a Capri per la linea di bikini creata con l’amica Camilla Caimi. Ha sfilato come ogni anno per Pinup Stars, una linea di costumi ed è stata anche al Festival di Cannes. La sua estate è stata a dir poco movimentata. Non sono mancati i momenti romantici con il fidanzato Gianmarco. I due sono stati insieme a Capri dove lui è originario, e sono stati anche in Trentino dove hanno fatto parco avventura. Settembre però è arrivato e le vacanze sono finite, si torna a lavoro.

A breve ricomincerà Avanti un altro, dove la bella Sara fa la bonas. Inoltre lei continuerà con le sue varie campagne promozionali e il suo lavoro di modella con shooting di ogni genere. In molti sembrano richiedere la modella per la sua bellezza, d’altronde è alta, bionda e con gli occhi azzurri, il massimo.