“Senza fiato”, Daniela Virgilio baciata dal sole: puro incanto – FOTO

L’attrice Daniela Virgilio non nasconde la sua passione per il mare. Baciata dal sole, i complimenti dei fans non tardano ad arrivare.

Con i colori tipici mediterranei, l’attrice Daniela Virgilio è molto apprezzata non solo per i suoi ruoli nelle numerose pellicole a cui ha preso parte – uno fra tanti, “Romanzo Criminale” – ma anche per la bellezza che la contraddistingue. Chi la segue sui social ha imparato a conoscere Daniela, oltre il ruolo di attrice ed ha notato una semplicità con la quale vive la sua vita quotidiana.

Gli scatti in costume sono tra i più preferiti; tra paesaggi mozzafiato e bikini colorati, la Virgilio incanta tutti col viso acqua e sapone e con il sorriso contagioso. Il suo ultimo post racchiude tutti questi elementi.

Daniela Virgilio, il web non ha dubbi: è lei la più bella

“Quando io e @leladg abbiamo pedinato il sole dalmeriggioaltramonto” commenta così l’attrice le due foto che la ritraggono versione mare con tanto di costume, cappello e occhialone da sole. I più attenti avranno notato come i costumi siano diversi: blu a fascia nella prima foto e giallo a triangolo nella seconda foto dove viene letteralmente baciata dal sole. I commenti sono i più disparati ma tutti mirati ad apprezzare l’attrice.

Daniela ama molto scattare selfie in luoghi incontaminati, un notevole amore per la natura che dà origine a foto sicuramente originali e belle da vedere; come quelle a Cipro della settimana scorsa o ancora prima in Abruzzo dove – munita di bike – si è goduta dei bei panorami che il nostro paese dispone.

Sulla sua vita privata non si sa nulla, è un’artista molto riservata e non lascia spazio ad alcun dettaglio.

I suoi post infatti vedono foto dove si trova sola o in compagnia di amici oppure gli scatti promozionali insieme ai colleghi di lavoro. Quindi non resta che attendere che la bellissima Daniela non faccia trapelare qualcosa, i fans sono curiosi.